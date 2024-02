Speciale difesa, il ministro Crosetto: “Aumento spesa e’ investimento in pace e stabilità”

“L’aumento delle spese per la difesa non segno di un orientamento bellicistica ma di un investimento in pace e stabilita’. Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto durante il question time alla Camera dei deputati.

“La nostra economia si difende anche prevenendo gli attacchi degli Houthi in Mar Rosso, questo lo si fa con delle navi militari, purtroppo, non c’e’ altra via. La nostra presenza in Africa e’ anch’essa spesa della difesa”, ha evidenziato Crosetto.

La difesa e’ “una delle funzioni principali di ogni Stato nel mondo. La nostra liberta’ ha un costo. Non e’ un capriccio del ministro di turno ma parte fondamentale della difesa di una nazione”, ha spiegato Crosetto