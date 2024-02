Sommatino. Grande gioia per Dalila Maria Iannuzzo che ha ricevuto il Premio America Giovani 2024 della Fondazione Italia Usa

SOMMATINO. La giovane e talentuosa sommatinese Dalila Maria Iannuzzo, presso la Camera dei Deputati, ha ricevuto il prestigioso Premio America Giovani 2024 della Fondazione Italia USA.

La Fondazione promuove anche quest’anno il Premio America Giovani al talento universitario, un riconoscimento per i giovani neolaureati meritevoli delle università italiane. Affiancato al Premio America, lo storico riconoscimento destinato alle più prestigiose personalità di chiara fama internazionale, il Premio America Giovani vuole valorizzare ogni anno 1000 talenti italiani con percorso universitario di eccellenza in discipline di interesse della Fondazione, per sostenerli concretamente nel loro ingresso nel mondo del lavoro globale e delle sfide internazionali.

Una notizia che è stata accolta con gioia da parte del sindaco Salvatore Letizia che, a nome dell’amministrazione comunale e della cittadinanza ha sottolineato: “Siamo veramente orgogliosi di Dalila Maria Iannuzzo e le auguriamo che questo sia l’inizio di qualcosa di più grande”.