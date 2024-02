Sofia Lo Russo del “Ruggero Settimo” di Caltanissetta ammessa all’Accademia Ucraina di Balletto di Milano

L’alunna della V AD del Liceo Classico, linguistico, Coreutico ed Artistico multimediale “Ruggero Settimo” di Caltanissetta, indirizzo coreutico, Sofia Lo Russo, dall’energia travolgente e dal sorriso che arriva dritto al cuore, è stata ammessa al corso di perfezionamento di danza contemporanea presso l’Accademia Ucraina di Balletto di Milano.



Durante lo stage tenutosi lo scorso novembre presso il liceo, con la maestra ucraina Valeria Vapniarskaya, l’alunna è stata notata dall’insegnante ed invitata a Milano a sostenere l’audizione per il corso di perfezionamento. A gennaio, Sofia ha superato l’esame con risposta immediata ed il consenso unanime della commissione.

Ancora una volta, un alunno dell’indirizzo coreutico del “R. Settimo” che conferma un valido e competente team di docenti, prima della fine del percorso quinquennale, (per alcuni nel passato è avvenuto anche durante il III e IV anno) riesce ad assicurarsi un ottimo perfezionamento di studi post liceale con relativo trampolino di lancio nella vita lavorativa.

Sicuramente l’alunna, così come altre promettenti della sua classe, avranno ancora modo di partecipare ad altre selezioni previste durante l’anno, aumentando le possibilità di scelta per un luminoso futuro.