Sinergia tra sport e scuola: l’Albaverde incontra gli insegnanti per il progetto “Alla scoperta dei valori della maglia azzurra”.

Una bella iniziativa portata avanti dall’USR (Ufficio Scolastico Regionale – sezione Educazione Fisica) con il supporto della FIPAV Roma si sta svolgendo in tutte le provincie siciliane con il progetto intitolato “Alla scoperta dei valori della maglia azzurra”.

Martedì scorso (30 gennaio) è stata la volta di Caltanissetta dove nei locali e nella palestra del Liceo Scientifico A. Volta vi è stato un incontro formativo rivolto a sedici insegnati di educazione fisica promosso e gestito dalla prof.ssa Patrizia Saporito (Referente provinciale dell’Ufficio Scolastico settore Educazione Fisica) con la collaborazione del prof. Antonio D’Anna che sta portando avanti l’iniziativa per conto dell’USR.

L’incontro è stato mirato a evidenziare i tratti distintivi dell’S3 green (n.d.r. ex minivolley intermedio dove la palla può essere trattenuta una sola volta) e l’approccio che gli insegnanti devono avere con questa attività di base.

Nell’ambito di questo progetto l’Albaverde della presidente Oriana Mannella è stata invitata a partecipare mettendo a disposizione di questa giornata formativa come relatori la professionalità e competenza dell’head-coach Marco Relato (allenatore della squadra di B2), coadiuvato da Noemi Spena, capitano della TRAINA Albaverde. Era anche presente Enza Cataldo allenatrice del Capaci.

È stato interessante e proficuo questo incontro con alcuni operatori del mondo della scuola – ha commentato alla fine Marco Relato – ci siamo relazionati con insegnanti interessati e in tanti già ben informati sulla realtà pallavolistica rappresentata dalla TRAINA Albaverde. Abbiamo dato il nostro apporto tecnico per la buona riuscita di questa manifestazione e contestualmente ci auguriamo che la diffusione della pallavolo nelle scuole sia un ulteriore volano per la crescita del movimento giovanile anche della nostra società sportiva.”

Il traguardo finale di questa iniziativa tutta siciliana sarà il gran raduno non competitivo che si terrà il 31 maggio al Foro Italico di Palermo a cui parteciperanno le migliori squadre selezionate nelle scuole delle varie provincie isolane e a cui sono stati invitati il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi e l’allenatore della nazionale maschile di pallavolo Fefè De Giorgi.

“Siamo stati ben lieti di collaborare con l’Ufficio Scolastico Provinciale nella persona della dott.ssa Patrizia Saporito e con il Prof. Antonio D’Anna che sta portando avanti questa lodevole iniziativa – è stato il commento del presidente dell’Albaverde Oriana Mannella – e speriamo di avere la possibilità di essere ancora utili per la formazione e la diffusione della pallavolo nel mondo della scuola, ricordando la vitalità del nostro frequentatissimo settore S3 guidato dalle istruttrici di mini Volley Denise Vitale e Donatella Lipani.”