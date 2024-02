Schifani, ‘tra pochi politici a credere in valore famiglia’

“Credo di essere uno dei pochi politici nazionali, non siamo in tanti, che si sono sposati nel ’75 e ancora oggi hanno il piacere e l’onore di avere una moglie, dei figli, dei nipoti perché hanno creduto e credono nel valore fondamentale della famiglia vista anche come nucleo sociale e non solo come spirito di affetto e appartenenza l’uno nei confronti dell’altro”.

Così il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, intervenendo al convegno ‘Valori e visione per nuove politiche di sviluppo’ in corso a Palazzo dei Normanni, alla presenza tra gli altri dell’arcivescovo di Acireale, Antonino Raspanti.