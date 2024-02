San Cataldo, alla Casa di Cura “Regina Pacis” un nuovo sistema Chirurgia robotica mininvasiva

Primi successi negli interventi di chirurgia robotica mininvasiva con l'arrivo del sistema robotico VERSIUS della CMR

La Casa di Cura “Regina Pacis” ha recentemente segnato un importante traguardo nella chirurgia mininvasiva, eseguendo con successo i primi interventi attraverso l’utilizzo del rivoluzionario sistema di Chirurgia robotica Versius.

Sviluppato dall’azienda britannica CMR Surgical, il dispositivo medico garantisce un controllo preciso ed efficace degli strumenti chirurgici nelle discipline di Urologia, Ginecologia e Chirurgia Generale. Il robot chirurgico è un unicum in Sicilia e, ad oggi, è stato acquisito soltanto da altre otto strutture sanitarie nel panorama nazionale. Esso è specificamente progettato per essere adoperato su pazienti adulti da Chirurghi altamente qualificati.

Il Versius ha infatti richiesto un’intensa preparazione che si è protratta per settimane, mettendo in condizione gli operatori sanitari della Casa di Cura sancataldese di poterne sfruttare appieno le potenzialità. Una delle caratteristiche distintive del sistema robotico Versius è la sua attrezzatura completa di quattro braccia meccaniche con strumenti chirurgici completamente articolati, accompagnati da un sistema video ad altissima definizione 3D. Il Chirurgo, immerso in una realtà aumentata grazie agli occhialini 3D, controlla i bracci mediante una coppia di joypad, offrendo un’esperienza chirurgica avanzata e altamente precisa.

Il Robot chirurgico consente all’Operatore una maggiore destrezza ed un miglior controllo all’interno della cavità addominale, riducendo al minimo l’impatto chirurgico sul paziente e garantendo minore dolore, minore sanguinamento e tempi di recupero psico-fisici più rapidi.

«Questa tecnologia – dichiara il Dr. Giuseppe Virzì, Direttore Sanitario e leader del team chirurgico della Casa di Cura “Regina Pacis” – ci ha fornito uno strumento estremamente efficace per condurre procedure mininvasive con una precisione senza precedenti, superiore anche a quella delle procedure laparoscopiche che giornalmente eseguiamo. I risultati ottenuti nei primi Pazienti operati con il Versius sono sorprendenti in termini di qualità chirurgica ed aprono prospettive molto interessanti per il futuro della chirurgia mininvasiva, soprattutto per quanto riguarda la Chirurgia generale, urologica e ginecologica. Noi tutti, qui alla Casa di Cura “Regina Pacis”, siamo particolarmente orgogliosi di lavorare in una Struttura all’avanguardia che continua ad adottare tecnologie di punta confermando, ancora una volta, l’impegno a fornire cure di altissima qualità ai pazienti».

Con il successo dei primi interventi ottenuti grazie al lavoro del “Team A” di Chirurgia Robotica (Dr. Giuseppe Virzì, Dr. Antonio Sciortino, Dr. Ermanno Grossi, Inf. Salvatore Barone, Inf. Alessia Pirrello), il Sistema Versius segna un nuovo capitolo nella storia della Chirurgia siciliana, promettendo benefici tangibili per i pazienti e aprendo la strada ad ulteriori innovazioni nel campo della Salute, in linea con quella che è la mission della Casa di Cura “Regina Pacis”: ricercare sempre la migliore qualità nel lavoro a beneficio dei Pazienti.