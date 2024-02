Salvatore Lucio Ficarra: chi è il nuovo Direttore Generale dell’ASP di Caltanissetta

Salvatore Lucio Ficarra, 59 anni di Mazzarino, è il nuovo direttore generale dell’ASP Caltanissetta.

A ufficializzare la nomina è stato il Governatore della Sicilia Renato Schifani su indicazione dell’assessore alla salute Giovanna Volo.

Ficarra sostituisce Alessandro Caltagirone che, negli ultimi 5 anni, ha ricoperto il ruolo a Caltanissetta e adesso andrà a svolgere le stesse mansioni a Siracusa.

Salvatore Lucio Ficarra è laureato in Giurisprudenza ed Economia aziendale, con master di secondo livello in Scienze giuridiche e forensi per le professioni sanitarie, autore di numerose pubblicazioni.

Figlio di un alto dirigente della Usl 17, ha prestato egli stesso servizio negli uffici amministrativi di via Parioli prima di compiere il salto di qualità che lo ha portato a ricoprire incarichi dirigenziali.

Era stato nominato direttore generale dell’Asp di Siracusa nel 2018. In proroga dal 2023 anche con funzione di commissario. E’ stato anche direttore generale dell’Asp di Agrigento e sostituto del commissario straordinario a Enna. Vanta, tra le altre, esperienze anche a Caltanissetta e Gela con ruoli di direzione e responsabilità nei settori amministrativo ed economico-finanziario.

Nel suo curriculum sono incluse diverse esperienze in qualità di docente in scuole di specializzazione in ambito sanitario per far crescere competenze specifiche in ambito giuridico e aziendale. Ha all’attivo pubblicazioni su riviste specializzate e saggi che affrontano la tematica delle aziende pubbliche e la sua gestione economico-finanziaria.