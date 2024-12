La Marathon Caltanissetta brilla a Barrafranca alla “Corsa di Babbo Natale”

Barrafranca, domenica scorsa, ha ospitato l’ultima gara del campionato interprovinciale di corsa su strada tra le province di Caltanissetta ed Enna, regalando una giornata di sport e partecipazione nonostante il freddo e la pioggia della prima mattinata. La “Corsa di Babbo Natale”, svoltasi all’interno del parco urbano, ha visto protagonisti diversi atleti che si sono sfidati su un circuito pianeggiante di quasi 6 chilometri, con un fondo irregolare che ha reso la gara ancor più avvincente.

Tra i partecipanti, la Marathon Caltanissetta si è distinta non solo per la sua coesione di squadra, ma anche per i risultati individuali di grande prestigio.

Le prestazioni degli atleti Marathon Caltanissetta

La società nissena ha schierato 15 uomini e 3 donne, che hanno dato il massimo in una competizione serrata. Ecco le loro posizioni e risultati: Giordano Cristian ha chiuso in 22’37’’, quinto assoluto e secondo nella categoria SM35, un risultato che ha trainato la squadra. Pendolino Giuseppe: 24’16’’, solido e costante nel suo impegno. Ciulla Andrea 26’00’’; Trentuno Luigi: 27’05’’, secondo nella categoria SM65; Zagarella Giovanni 27’08’’; Amico Davide: 28’00’’; Cancemi Massimo 28’19’, Facciponte Cataldo 28’26’’. Giambra Graziella: 29’25’’, seconda nella categoria SF50, un risultato straordinario per le donne Marathon; Lomonaco Francesco 29’26’’, a un soffio dalla compagna di squadra.

Cannistraci Domenica: 29’40’’, seconda nella categoria SF55, un risultato di prestigio che arricchisce il palmarès femminile.

Barbera Salvatore 30’06’’; Zagarella Giuseppe 30’22’’; Viola Filippo Davide 30’26’’; Polizzi Dario 31’03’’; Calabrese Francesco 31’42’’; Vitello Giuseppe 32’03’’.

Riggi Maria Concetta: 33’37’’, conclude la gara con grinta e determinazione.

I risultati individuali hanno contribuito alla conquista della seconda posizione assoluta nella classifica maschile, con un distacco minimo di soli 3 punti dall’Atletica Bellia di Piazza Armerina, vincitrice del campionato.

L’organizzazione dell’evento, curata dall’ASD Barrafranca Running, è stata impeccabile, con un ristoro finale generoso e premi originali, tra cui una cassetta di ortaggi tipici che ha celebrato la dieta mediterranea.

La “Corsa di Babbo Natale” non è stata solo una competizione, ma un tributo ai valori dello sport, alla tradizione e alla comunità, regalando a tutti una giornata ricca di emozioni, ma soprattutto, di amicizia e convivialità.