Caltanissetta. Le famiglie evacuate dalla palazzina di via Redentore sono 13. Gran lavoro sinergico tra istituzioni. Nessuno sgombero per la palazzina di via Redentore 175

CALTANISSETTA. Nessuno sgombero per quanto riguarda la palazzina di via Redentore al numero civico 175 per la quale s’era temuto che potesse ripetersi quanto avvenuto in precedenza nel caso della palazzina della stessa via Redentore, ma al numero civico 39.

Gli accertamenti effettuati da parte dei Vigili del Fuoco alla presenza del sindaco Walter Tesauro, dell’assessore Aiello e dell’ing. Tomasella dell’Ufficio tecnico comunale, tramite una valutazione ben precisa hanno accertato che non necessita alcuno sgombero nel palazzo di via Redentore al numero 175: ci sarebbero lesioni, ma non ci sarebbero segnali tali da far pensare ad uno stato di emergenza o di potenziale pericolosità per gli inquilini che abitano all’interno dell’immobile.

Nel frattempo, è stato anche reso noto il numero delle famiglie evacuate dalla palazzina di via Redentore al numero 39: sono in totale 13. Di queste, alcune si sarebbero organizzate presso amici o parenti, mentre le altre 5 famiglie, per un totale di 10 persone, sono state alloggiate in 2 b&b cittadini.

In ogni caso, sia nell’uno che nell’altro caso, s’è registrata una proficua quanto efficace sinergia tra istituzioni, con l’amministrazione comunale in prima linea, forze dell’ordine, Croce Rossa e Vigili del Fuoco che ha permesso di affrontare in maniera rapida quanto efficace un’emergenza che s’è venuta a determinare in uno spazio di tempo minimo e, per di più, nella stessa strada. In questo senso, fondamentale è stato anche il contributo della Polizia Municipale che è stata anch’essa chiamata a gestire al meglio un’emergenza che ha inevitabilmente coinvolto la viabilità cittadina.