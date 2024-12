FLC CGIL Caltanissetta, svolto a Palermo un incontro sul “Dimensionamento Scolastico”

Si è svolto oggi a Palermo, presso la sede dell’Assessorato regionale all’Istruzione, un incontro sul “Dimensionamento Scolastico”, che prevede per l’anno scolastico 2025/26 la soppressione di 23 autonomie. Nella provincia di Caltanissetta, in aggiunta alle 4 autonomie già soppresse nel 2024/2025, sono previste due ulteriori soppressioni: a Gela si prevede l’accorpamento dell’I.T.T. “Morselli” con l’I.I.S. “Sturzo”, mentre a Caltanissetta l’I.I.S. “Sen. A. Di Rocco” verrà accorpato all’I.P.S.I.A. “Galileo Galilei”. Come sottolinea il segretario della FLC CGIL Caltanissetta, Diego Stagno, “Tutto ciò non farà altro che creare scuole sempre più complesse e gestite con meno personale ATA”.

La proposta dell’Amministrazione è stata approvata con il solo voto contrario della FLC CGIL Sicilia e della Consulta degli studenti. La FLC CGIL Sicilia infatti, rappresentata dal segretario Adriano Rizza, ha espresso una netta contrarietà a questo ulteriore dimensionamento, definendolo un colpo gravissimo al diritto allo studio e alla qualità dell’istruzione pubblica nell’isola.

Inoltre, nell’ambito del progetto di destrutturazione della scuola statale, il governo ha deciso di applicare la riduzione del turn over del 25% nel settore pubblico, una misura che nella scuola comporterà un taglio di 5.660 posti nell’organico docente e di 2.174 unità tra il personale ATA.

Il segretario Diego Stagno ha continuato chiarendo che la decisione avrà come effetto non solo la riduzione di personale, ma produrrà strutture scolastiche inadeguate ed avrà un inevitabile impatto negativo sulla qualità dell’insegnamento, con ricadute dannose sulla dispersione scolastica. “L’aumento della complessità degli istituti non porterà nessun vantaggio, anzi creerà solo disagi per gli studenti e per il personale”.

La FLC CGIL ha chiesto e continuerà a chiedere con forza il ritiro del piano di dimensionamento e l’avvio di un confronto costruttivo con il Ministero dell’Istruzione e le istituzioni regionali, al fine di garantire un sistema scolastico pubblico inclusivo e di qualità.