San Cataldo. Club Rotary, il 14 dicembre presentazione del libro “Piersanti Mattarella: un politico cristiano” di Giovanni Tesè

Sabato, 14 dicembre, alle ore 18:30, alla Sala Convegni Casa dei Fanciulli “A. Cammarata” – piazza San Francesco 2 di San Cataldo – il Club Rotary organizza la presentazione del libro dal titolo “Piersanti Mattarella: Un politico Cristiano“.

La presentazione ha la finalità di fare conoscere l’importante figura del Presidente Piersanti Mattarella. Dopo i saluti di benvenuto da parte dell’Ing. Gaetano Alù, Presidente del Rotary di San Cataldo, i relatori, don Massimo Naro, il prof. Salvatore La Rosa e l’avv. Giovanni Tesè, autore del libro, ci faranno conoscere meglio una importante pagina di storia del nostro paese.

Piersanti Mattarella, può essere considerato un politico autentico da prendere come punto di riferimento, un vero modello da imitare. Ha saputo pensare, parlare e agire con coerenza. Concepì e visse concretamente l’impegno politico come servizio, come alta e autentica forma di carità. Scelse di porsi al servizio della persona umana con verità e senso pieno della giustizia. Fu un politico vero giusto, credente, coerente e credibile. Difficile per un politico ma doveroso e imprescindibile per un politico cristiano.

Il libro dell’avv. Giovanni Tesè ci farà conoscere meglio e da vicino la figura di questo grande uomo, di questo grande politico.

Il libro ha la prefazione del dott. Notarstefano, Presidente Nazionale di Azione Cattolica e l’introduzione del prof. Salvatore La Rosa. Il prof. Salvatore La Rosa parlerà anche della breve vita di un Sacerdote martire, Padre Francesco Scozzari, nato il 1912 e morto nel 1944. Sacerdote sorridente, virtuoso e uomo corretto.