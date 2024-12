Caltanissetta. Edifici evacuati in via Redentore, rimodulata circolazione veicolare: ecco le disposizioni per il traffico

Il Comandante della Polizia Municipale Diego Peruga, con ordinanza n. 633 dell’11/12/2024 comunica la “SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN VIA REDENTORE OCCASIONE INCONVENIENTE TECNICO PRESSO GLI EDICIFICI SITI AL CIVICO 20 E 39”

In particolare verrà modificata – fino a cessate esigenze o nuove disposizioni – la circolazione veicolare secondo le seguenti indicazioni:

-1) l’istituzione, temporaneo, del divieto di sosta con rimozione forzata, in via Redentore, tratto di strada compreso tra la via Gramsci e la via Messina, nonché in via Gramsci e in vicolo Scilla;

-2) la sospensione, temporanea della circolazione veicolare in via Redentore, tratto di strada compreso tra il corso Umberto e la via Messina;

-3) l’inversione del senso unico di marcia in corso Umberto, tratto di strada compreso tra la via Redentore e la via Maddalena Calafato.





Per effetto della superiore disposizione:

– i conducenti dei veicoli provenienti da corso Umberto, giunti all’altezza di via Redentore avranno

l’obbligo di proseguire la marcia per corso Umberto in senso contrario a quello normalmente

consentito;

– i veicoli provenienti da piazza Pirandello, giunti all’altezza di via Redentore/Maddalena Calafato,

avranno l’obbligo di proseguire a la marcia per via Maddalena Calafato;

– i veicoli provenienti da via Messina, giunti all’altezza di via Redentore, avranno l’obbligo di

proseguire a proseguire la marcia a sinistra in direzione via Redentore/san Giovanni Bosco;

– i veicoli provenienti da via Redentore, lato via San Giovanni Bosco, giunti all’altezza della via

Messina avranno l’obbligo di proseguire la marcia per quest’ultima via;

– gli autobus urbani giunti all’altezza della via Redentore, proseguiranno la marcia per corso Umberto

in senso contrario a quello normalmente consentito, via Maddalena Calafato, via Rosso di San

Secondo, via Piave, viale Trieste.