Mazzarino. Spaccio di sostanze stupefacenti, arrestato 45enne

I Carabinieri della Stazione di Mazzarino, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno tratto in arresto un pregiudicato di 45 anni, originario del luogo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici in materia di stupefacenti.

Durante il servizio, i militari hanno notato il sospetto scambio di sostanze stupefacenti tra il soggetto in questione e un uomo successivamente identificato come tossicodipendente. Il tempestivo intervento ha permesso di interrompere la cessione e di avviare immediatamente le indagini.

A seguito di una perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’arrestato, i Carabinieri hanno rinvenuto ulteriori quantità di cocaina, oltre a materiale idoneo al confezionamento e alla pesatura della sostanza, indicativo di un’attività di spaccio.

L’uomo è stato tratto in arresto e condotto presso la casa circondariale, in attesa dell’udienza di convalida. Nelle ore successive, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gela ha convalidato l’arresto e disposto per il pregiudicato la misura cautelare degli arresti domiciliari, con l’obbligo di non allontanarsi dal luogo di residenza senza autorizzazione.

L’operazione dei Carabinieri della Stazione di Mazzarino si inserisce nell’ambito dell’attività di contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, volta a garantire la sicurezza e la legalità sul territorio.

È obbligo rilevare che l’odierno indagato è, allo stato, solamente indiziato di delitto, pur gravemente, e che la loro posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente solo dopo l’emissione di una sentenza passata in giudicato in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.