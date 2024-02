Nel Nisseno polizia arresta 39enne per traffico e spaccio di stupefacenti

Gela, 39enne arrestato dalla Polizia di Stato: deve scontare una condanna a tre anni e nove mesi di reclusione per reati concernenti il traffico e spaccio di sostanze stupefacenti.

I poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gela hanno tratto in arresto un 39enne, già sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare, in esecuzione di ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gela, dovendo lo stesso scontare la pena di 3 anni e 9 mesi di reclusione, a seguito di sentenza di condanna emessa dal Tribunale, per reati concernenti il traffico e spaccio di sostanze stupefacenti.

Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato condotto nella Casa Circondariale di Gela.