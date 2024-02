L’analisi politica. Peppe Di Cristina (PD): “Voto in Sardegna battuta d’arresto per le Destre; spero accada lo stesso a Gela”

CALTANISSETTA. “Il voto in Sardegna ha rappresentato un’importante vittoria per le forze progressiste, dimostrando che la credibilità di una candidatura femminile improntata sull’impegno e sull’onestà, insieme alla solidità di una coalizione, può superare Meloni e Salvini. Questo evento segna una significativa battuta d’arresto per le Destre, in un momento storico di grande importanza”.

E’ l’analisi politica proposta dal componente della segreteria nazionale del Pd Peppe Di Cristina. Il politico nisseno ha sottolineato: “Osservando la situazione a Gela, nutro la speranza che possiamo replicare questo successo, poiché la città si trova attualmente in una profonda crisi, smarrita, anestetizzata e priva di punti di riferimento.

Non cerco colpevoli, ma è essenziale che le forze progressiste presentino una proposta in grado di ravvivare la fiamma della speranza e della rinascita. È giunto il momento – ha concluso Di Cristina – di abbracciare con passione un nuovo percorso verso la rinascita di Gela. Soltanto attraverso un impegno sincero e determinato potremo portare avanti questo necessario processo di trasformazione”.