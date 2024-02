La compagnia aerea che pesa i passeggeri (oltre che i bagagli)

esare le proprie valigie prima di andare in aeroporto è una prassi ben diffusa, soprattutto tra chi viaggia spesso in aereo. Il timore, per chi ha un bagaglio “Importante” è sempre lo stesso: sforare il limite di peso previsto dalla compagnia aerea ed essere costretti a pagare una penale. Una spiacevole disavventura che può capitare con ogni vettore, ma ce n’è uno in particolare con cui i problemi di bilancia potrebbero non riguardare soltanto valige e simili, ma anche gli stessi passeggeri. La Finnair, compagnia di bandiera in Finlandia, ha infatti annunciato l’introduzione di un nuovo step nelle sue procedure d’imbarco: pesare i passeggeri insieme al loro bagaglio a mano prima di farli salire a bordo. Un modo per conoscere con maggiore precisione la stima del peso totale di carico, così da poter garantire un volo più sicuro.

Come spiegato dalla stessa compagnia, gli altri vettori stimano in maniera approssimativa il peso dell’aereo, dei bagagli e dei passeggeri, un “calcolo” fondamentale per mantenere il corretto equilibrio durante il volo. Infatti, per motivi di sicurezza ogni velivolo ha un limite massimo di peso, con quello dei passeggeri che viene ipotizzato in base a una media generale, che ogni anno viene aggiornata. “Il peso dei passeggeri non sarà reso pubblico – si legge in una nota della Finnair -e non sarà associato ai loro dati personali. Per il momento, salire sulla bilancia rimane una decisione volontaria dei viaggiatori e non sono previste tasse aggiuntive per i passeggeri in sovrappeso”.

Ad oggi sono circa 600 i passeggeri pesati dalla Finnair, che proseguirà nella sperimentazione fino alla fine di maggio 2024. I dati raccolti verranno condivisi con l’agenzia finlandese per i trasporti e le comunicazioni, Traficom, e saranno utilizzati nei calcoli di carico e bilanciamento degli aerei per gli anni a venire. Al momento si tratta di una misura sperimentale adottata dalla compagnia aerea finlandese, ma non è escluso che in futuro possa la misura possa diventare obbligatoria o essere adottata da altri vettori.