L’ottantenne mussomelese Gianni Spoto festeggiato dai colleghi parrucchieri ed estetiste per il suo compleanno

MUSSOMELI – Momenti emozionanti e vissuti all’insegna dell’amicizia, della stima e dell’armonia. E’ stata questa l’atmosfera che si è respirata la sera dell’ 1° febbraio, quando la categoria degli operatori del benessere, e precisamente i parrucchieri e le estetiste locali (un bel gruppetto) hanno voluto rendere omaggio al più “anziano” di loro: il parrucchiere Gianni Spoto, con 62 anni di attività, che il giorno 31 gennaio ha compiuto i suoi “primi 80 anni”. E proprio loro, i suoi colleghi, con una simpatica incursione nel suo negozio, con gioia hanno voluto festeggiarlo allestendo un lauto banchetto e donando una targa ricordo, che mette in evidenza non soltanto la sua indiscussa professionalità ma anche, e soprattutto, l’amore e la dedizione per il suo lavoro e la cordiale simpatia che caratterizzano la sua persona. Un gesto di sensibilità unica quello compiuto dai colleghi del festeggiato ottantenne, in quanto dimostra che quando i legami di stima e di affetto poggiano su solide fondamenta non c’è spazio per la rivalità e l’invidia che vengono superate dal desiderio di stare insieme in allegria e in serenità. Il taglio e l’assaggio della torta ha sancito la “celebrazione” di un compleanno di un collega che profuma di sentimento, di rispetto e cordialità.