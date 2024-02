Il deputato regionale Ismaele La Vardera segnala: “A Palermo trovata blatta all’interno del cibo in una scuola d’infanzia”

“Quello che è successo è grave. A Palermo, in una mensa scolastica è stata trovata una blatta all’interno del cibo che arriva da un’azienda esterna che ha vinto un bando pubblico. Mi chiedo come possa accadere una cosa simile: si tratta di bambini che frequentano la scuola dell’infanzia e sulla quale il Comune deve vigilare”.

Lo rende noto il deputato regionale Ismaele La Vardera di Sud chiama nord, che aggiunge: “Ho saputo che la scuola ha scritto al Comune di Palermo e gli operatori non hanno servito il cibo, ma il dato è preoccupante. Per questo motivo quando ho saputo la notizia ho denunciato tutto immediatamente i carabinieri del Nas. Il mio appello va al sindaco Lagalla e alla giunta: anziché pensare ai rimpasti e alle poltrone andate in giro per le scuole a vigilare. I nostri bambini non hanno possibilità di scegliere dove e cosa mangiare e le famiglie pagano un servizio che se arriva con delle blatte non si può definire di qualità”.

“La denuncia dell’onorevole La Vardera – spiega la consigliera di Oso, Giulia Argiroffi – è gravissima, mi ha subito informato e nella prossima seduta del consiglio comunale affronterò la cosa, chiedendo sia al sindaco che all’assessore Tamajo risposte sui provvedimenti che prenderanno “. (ITALPRESS).