Il 21enne nisseno Francesco Di Giugno questa sera a ‘Tali e Quali Show’ su Rai 1

Il 21enne nisseno Francesco Di Giugno, parteciperà questa sera alla quarta ed ultima puntata del programma di Rai 1 ‘Tali e Quali Show’ condotto da Carlo Conti. Studente di psicologia, Francesco coltiva la passione per la musica sin da bambino. Seguito dall’insegnante Mariangela Rizza della scuola di canto MAST 79, Francesco è pronto a regalarci delle grandi emozioni portando sul palco la voce e le vesti di un personaggio iconico. L’appuntamento è questa sera dalle ore 21:25 su Rai 1. Il nostro in bocca al lupo per questa avventura!