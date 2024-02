Un giovane di 27 anni di origini marocchine è stato ucciso con diverse coltellate in strada a Paternò, nel catanese. E’ successo in via Verga. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia locale e del Comando provinciale di Catania.

Gli inquirenti in queste ore starebbero anche acquisendo le possibili immagini di telecamere della zona al fine di giungere ad una più precisa e articolata ricostruzione di quanto tragicamente avvenuto.