Geolier: “Mi sono esibito davanti all’Ariston che fischiava e persone che se ne andavano. È stato difficile, veramente”

“I fischi sono un modo per esternare un parere, come un applauso. Ieri mi sono esibito davanti all’Ariston che fischiava e persone che se ne andavano. È stato difficile, veramente. Però alla fine è un parere, le persone potevano applaudire come restare neutrali”. La mattina dopo la vittoria (e i fischi della platea), nella serata delle cover, Geolier commenta all’ANSA ciò che è successo ieri sera al festival. Il rapper dice che lo hanno “colpito molto le esibizioni di Angelina e Annalisa. Angelina mi ha emozionato tantissimo, anche a mia mamma è piaciuta tantissimo – che poi mia madre dovrebbe essere dalla mia parte a prescindere – dice ridendo -. Però è normale son contento per come è andata: non ho vinto io, ha vinto il rap ieri. E sono felice di questo”. (Ansa)