Da 10 anni maltrattava la madre e l’ex moglie, arrestato

Un uomo di 40 anni è stato arrestato dai Carabinieri a Caltagirone (Catania) per maltrattamenti in famiglia ai danni della ex moglie e della madre convivente che duravano da più di 10 anni. A chiedere ed ottenere la misura cautelare è stata la Procura della Repubblica. Gli abusi sarebbero cominciati nel 2021, quando l’uomo, non lavorando, ha iniziato ad abusare di alcolici e far uso di sostanze stupefacenti, pretendendo che la madre con la sua pensione provvedesse anche al suo mantenimento.

In più occasioni, anche in stato di alterazione psicofisica, avrebbe malmenato e spintonato la madre, accusata di ‘non essere una mamma’ soltanto perché non accondiscendeva a consegnargli tutto il denaro che voleva. La donna si è poi vista costretta a ridimensionare i ‘sussidi’ e il figlio avrebbe iniziato minacciarla, anche di morte, e a malmenarla.

Per procurarsi denaro il 40enne ha anche venduto senza il consenso della madre alcuni oggetti antichi in ceramica ai quali la donna era legata affettivamente. Contemporaneamente l’uomo avrebbe malmenato anche la ex compagna, picchiandola con calci e pugni dinanzi alla figlia minorenne anche quando era incinta. Nell’ottobre dello scorso anno l’avrebbe costretta a rivolgersi alle cure del pronto soccorso.