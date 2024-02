Caltanissetta, I.C. Caponnetto presente allo School baby Carnival

Patrocinato dal Comune di Caltanissetta in collaborazione con la Coop Sol. Soc. La Garderie giovedì 8 febbraio si è svolta la terza edizione dello “School baby Carnival”, sfilata in maschera con musica, animazione, giochi e degustazioni di prodotti tipici carnevaleschi.

Il Dirigente scolastico dell’ I.C S. “A. Caponnetto” Professore Maurizio Lomonaco ha accolto l’invito per partecipare alla festa permettendo ai piccoli alunni della Scuola dell’Infanzia “Santa Petronilla” e “Real Maestranza” e agli alunni della Scuola Primaria “A. Caponnetto” di trascorrere una mattinata all’insegna del divertimento. Quando arriva la festa più colorata dell’anno, i bambini si travestono per celebrare il Carnevale. Tutti i Paesi del mondo possiedono i loro usi e costumi e ogni tradizione rende ancora più unica nel suo genere questa festività. Gli alunni della Scuola Primaria accompagnati dalle insegnanti e i piccoli della Scuola dell’Infanzia con i genitori e le insegnanti hanno sfilato per corso Vittorio Emanuele e corso Umberto fino a piazza Garibaldi. Sul palco allestito per l’occasione gli operatori della cooperativa La Garderie hanno intrattenuto i bambini che hanno avuto la possibilità di ballare, cantare e partecipare a dei giochi. L’obiettivo è quello di sviluppare e valorizzare la fantasia, la creatività espressiva e la socializzazione degli alunni mettendole in interazione con le tradizioni locali per conoscerne usi e costumi. Il Carnevale è definito come “tempo di spasso e baldoria”, tanti sono stati infatti, i momenti di gioia e di divertimento per i bambini che hanno portato allegria cantando, giocando con i coriandoli e le stelle filanti ed hanno regalato un sorriso alla gente che si è raccolta intorno a loro nella piazza. La festa di Carnevale delle scuole è diventata la festa della città. La festa di Carnevale si è conclusa con il tradizionale buffet di chiacchiere, sfingi e pignolata. Grazie al Dirigente Scolastico Professore Maurizio Lomonaco che per il terzo anno ha permesso agli alunni di partecipare allo “School baby Carnival” e ai genitori dei piccoli alunni della Scuola dell’Infanzia per la preziosa collaborazione e la disponibilità ad accompagnare i propri figli. E’ stata una bella festa pensata per creare un momento di condivisione e di magia che speriamo possa rimanere a lungo tra i bei ricordi di grandi e piccini.