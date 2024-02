Caltanissetta, Ferro (Forconi) sulla protesta dei trattori: “domenica un incontro apre una nuova fase”

“Dopo dodici anni la situazione economica del mondo produttivo siciliano é solo gravemente peggiorata. Prendiamo atto che il Governo continua ad insistere sulla questione Irpef che poco, molto poco, ha a che fare con i problemi reali delle aziende agricole”. Così Mariano Ferro, leader storico dei Forconi annunciando che domenica mattina a a Caltanissetta si terrà una riunione tra Aias, Aitras ed il Movimento dei Forconi. “Il costo dei carburanti professionali, i costi di produzione il caro energia, il divario tra prezzi alla produzione ed il prezzo al consumatore, la distinzione netta tra Made in Italy e merce importata sono tutte rivendicazioni che i governi regionale e nazionale conoscono benissimo per i quali non si é mai tentata una soluzione strutturale – prosegue – Nel frattempo Coldiretti, quasi come una provocazione, in piena bufera, porta a casa il monopolio ed il business dell’assistenza agricola con un vestito cucito su misura. Pensiamo che sia il caso finalmente di dismettere le sfilate, di fare uscire i trattori dall’ovile e di cominciare un programma di sensibilizzazione per chiamare la popolazione a una serrata generale”. Per Ferro, “le manifestazioni di pesante disagio non possono essere chiuse in recinti umilianti in mezzo al fango”. “Domenica a Caltanissetta – conclude – tenteremo di iniziare una nuova fase”. (ANSA). 2024-02-14T10:21:00+01:00 YF1-FH ANSA per CAMERA02 https://trust.ansa.it/b743161a8544ef52e7aadf425770442dc8d8df477e086875a0da98877a628e3c