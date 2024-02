Bilancio Partecipativo 2024 del Comune di Caltanissetta: al via la votazione dei cittadini per la scelta delle aree tematiche

CALTANISSETTA. L’Amministrazione Comunale ha reso noto alla cittadinanza che, in base alla legge regionale n. 5 del 24/01/2014, art. 6 c. 1, destina l’importo complessivo di 30.000,00 euro del Bilancio di previsione 2024, per strumenti che coinvolgono la cittadinanza per le scelte di azioni di interesse comune.

Pertanto, come da Regolamento comunale della Partecipazione Civica, i cittadini residenti a Caltanissetta, che abbiano già compiuto almeno 16 anni, da oggi, lunedì 19 febbraio, e fino alle ore 24:00 di giorno 19 marzo 2024, potranno esprimere le proprie preferenze per il Bilancio Partecipativo 2024, tramite voto online, riguardo le aree tematiche tra quelle stabilite dalla Giunta comunale con Delibera n. 140 del 12/12/2023.

Le Aree Tematiche, relative all’anno 2024, sono: 1. Cultura, Integrazione e Inclusione; 2. Ambiente e Sostenibilità; 3. Cura e bellezza del Centro Storico; 4. Sport; 5. Sviluppo economico; 6. Turismo; 7. Tutela e benessere degli animali.

Tra le suddette aree verranno selezione le tre che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze espresse dai residenti del capoluogo nisseno. I cittadini residenti nel comune di Caltanissetta, che intendono partecipare alla votazione per la scelta delle aree tematiche del Bilancio Partecipativo 2024, possono esprimere la propria preferenza collegandosi sito web https://caltanissetta.comunelive.it e identificandosi tramite SPID (Sistema pubblico di identità digitale).

Solo ed esclusivamente per i cittadini residenti nel comune di Caltanissetta che non sono in possesso dello SPID per l’accesso online, la votazione è consentita in presenza all’URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) del Comune, posto al piano terra di Palazzo del Carmine in Corso Umberto I n. 132, dalle ore 9:30 alle ore 12:00 dal lunedì al venerdì e dalle 16:00 alle 17:00 di giovedì.

Ogni cittadino può esprimere una sola preferenza per la scelta dell’area tematica. Le operazioni di voto per la selezione delle tre aree tematiche sono iniziate oggi, 19/02/2024, alle ore 9:00, e si concluderanno il 19/03/2024 alle ore 24:00.