Amministrative a Caltanissetta, Noi Moderati verso il centro destra

Non è più tempo di cincischiare e si va al sodo. Fonti attendibili dicono che Massimo Dell’Utri segretario regionale di “Noi Moderati” ieri abbia chiuso l’accordo portando a casa due assessori legati semplicemente al raggiungimento del 5 per cento. Niente di confermato dai diretti interessati ma pare che così si sia conclusa la riunione alla quale hanno partecipato sia il candidato sindaco del centro destra Walter Tesauro che il deputato regionale di Forza Italia Michele Mancuso. Dunque la squadra degli assessori con le liste compresa quella o quelle di Noi Moderati saranno presentate al completo. La regola che vale per tutte le parti è quella del 5 per cento superata la soglia si rispettano tutti i patti elettorali. Dunque la squadra del centro destra dovrebbe essere composta così: Un assessore a Forza Italia che ha anche il sindaco, due a Fratelli D’Italia, uno alla Lega-Mpa, il vice sindaco alla lista di Giovanna Candura “Ricominciamo il cammino”, un assessore alla lista civica per Caltanissetta, un assessore alla Dc e nessun assessore alla lista del sindaco.

Questo dovrebbe essere lo scenario al momento. Pare che la scelta dei due assessori da assegnare a Noi Moderati sia dettata dal fatto che la lista è già chiusa bella e fatta ed un’altra in itinere e poi è stata cogente la richiesta di essere considerati alla stregua degli altri partiti. Bocche cucite in casa centro destra perché pare che si dovranno consumare ancora una serie di passaggi sul programma da stilare assieme. Ma i boatos della politica dicono che non tutto è concluso, c’è chi vorrebbe i Moderati con un canale di discussione aperto anche con il sindaco Gambino che in silenzio lavora alla terza lista.