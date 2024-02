Un uomo di 30 anni è stato accoltellato nel corso di una rissa tra fratelli in un appartamento del centro di Viareggio (Lucca), in Versilia. L’uomo è rimasto ferito all’addome ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Versilia.

L’accoltellatore è stato poi prelevato e portato in commissariato dalla polizia. Sul posto sono intervenuti anche il 118 e i vigili del fuoco. (ANSA).