Tragico incidente stradale: nel Nisseno morta una donna nel giorno del suo compleanno

Ha avuto conseguenze tragiche l’impatto tra auto di via Licata, verificatosi nel pomeriggio. E’ deceduta la settantenne Silvia Baudo. Era a bordo di una delle vetture. Il frontale è avvenuto nei pressi dell’abitazione di famiglia. E’ arrivata in ospedale ma è deceduta per le ferite riportate.

Una fine tragica maturata nello stesso giorno del compleanno di uno dei figli, ora straziato dal dolore insieme a tutti i familiari arrivati al “Vittorio Emanuele” e che stanno vegliando. Domani, a sua volta, la donna avrebbe festeggiato il proprio compleanno. (Il Quotidiano di Gela)