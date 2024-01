Sicilia. Strangola la figlia 40enne e confessa il delitto

Tragedia questa sera in via del Visone n. 12 nel quartiere Bonagia a Palermo. Una donna di 44 anni Maria Cirafici è stata uccisa nella casa in cui viveva con la madre. L’omicidio è avvenuto all’ora di cena e a chiamare i soccorsi è stata proprio la madre. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto che constatare il decesso. La donna, a quanto pare, è stata strangolata. Sul collo ha segni di una corda, o di un filo che l’assassino le avrebbe stretto alla gola. Ma non si esclude che la vittima sia stata strangolata a mani nude. Dell’omicidio si sarebbe accusata la madre di 82 anni davanti agli agenti delle volanti. Ma gli inquirenti della squadra mobile, coordinati dal sostituto procuratore di turno, lasciano aperte anche altre piste. Ad insospettire gli investigatori sarebbe proprio l’età della madre che potrebbe non aver avuto la forza di strangolare la figlia. L’anziana madre è stata portata negli uffici della squadra mobile dove è in corso l’interrogatorio alla presenza del suo avvocato. L’abitazione è stata transennata e sul posto sono al lavoro gli specialisti della polizia scientifica. Gli inquirenti stanno anche sentendo i vicini di casa e i familiari. Non è chiaro se al momento dell’omicidio le due donne fossero sole in casa.