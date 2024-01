Sicilia, spaccio di cocaina, marijuana e crack: 14 arresti

Un gruppo criminale che gestiva tre piazze di spaccio di cocaina, crack e marijuana nel quartiere Librino di CATANIA è stato colpito all’alba di oggi da un’operazione dei carabinieri del comando provinciale di CATANIA. Trecento i militari impegnati, con il supporto dei reparti specializzati, nell’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 14 indagati, uno dei quali all’epoca dei fatti minorenne. L’accusa a vario titolo è di associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga, ricettazione ed invasione di terreni o edifici.

Le indagini, eseguite da settembre 2021 a ottobre 2022, sono coordinate dalla Dda di CATANIA e dalla procura per i minorenni. Secondo gli inquirenti, il giro d’affari avrebbe fruttato incassi per diverse migliaia di euro al giorno. Per indicare le varie tipologie di droga, i pusher utilizzavano un linguaggio in codice: ‘pacchetto di sigarette’ o ‘cibo per cani’ per la marijuana; ‘una birra’ o ‘una lampadina da 40 Watt’ per la cocaina. A disposizione dei clienti anche una vera e propria ‘Drug room’ dove potersi drogare in tutta tranquillità. i al riparo da occhi indiscreti. I carabinieri stanno eseguendo anche un sequestro di cinque alloggi popolari di proprietà dell’Iacp, utilizzati come base logistica per lo spaccio e in parte occupati abusivamente.