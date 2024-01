Seria D. La Sancataldese batte 1-0 la Gioiese: basta il gol di capitan Calabrese, ma la prestazione non è stata al top

Nel turno infrasettimanale di campionato, la Sancataldese ha sconfitto di stretta misura 1-0 al Valentino Mazzola la Gioiese ultima in classifica. A decidere questa importante sfida è stato capitan Calabrese, ma non è che la Sancataldese, dopo l’esonero di mister Accursio Sclafani, abbia ritrovato ritmo, personalità e gioco, anzi!

Per la cronaca la rete che ha deciso l’incontro è arrivata nel primo tempo con un colpo di testa di Calabrese che ha tolto le castagne dal fuoco. La Sancataldese, tuttavia, non è riuscita ad esprimersi per come avrebbe dovuto o potuto, con la conseguenza che la modesta Gioiese per poco non ha centrato il colpaccio al Valentino Mazzola.

Insomma, una pagina da dimenticare prima possibile. La squadra è stata guidata in panchina da Eugenio Lu Vito. L’impressione è che la Sancataldese non abbia del tutto smaltito il recente esonero del suo tecnico e che debba ritrovare lucidità e nuovi stimoli per affrontare al meglio il finale di stagione in chiave salvezza. La Sancataldese è salita a quota 27 in classifica portandosi a + 4 di distanza dalla zona play out. E domenica prossima alle 14,30 Dolenti e compagni scendono in campo fuori casa contro il Città di Sant’Agata per la 26^ giornata. (foto Sancataldese Calcio Official di Vincenzo Bonelli).