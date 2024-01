San Cataldo. Interruzione delle linee telefoniche comunali. Modaffari: “Giustificazione più sterile non poteva essere data”

SAN CATALDO. “Giustificazione più sterile non poteva essere data …”. Così l’ex sindaco Giampiero Modaffari a proposito della questione legata all’interruzione delle linee telefoniche del Comune. Il sindaco Comparato ha spiegato, a tal proposito, che il disagio era dipeso dal cambio di gestore telefonico e non dal mancato pagamento di bollette.

“Chi ritiene di dovere cambiare gestore deve programmare in tempo con subentrante per evitare disservizi – ha aggiunto Modaffari – Se si conosce a priori dell’impossibilità di evitare disservizi, occorre preventivamente e con largo anticipo avvisare i soggetti interessati (Scuole e cittadini). Chi non fornisce risposte agli interessati da ormai 5 giorni è assolutamente da criticare!”.