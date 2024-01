Mussomeli, successo al cine-teatro Manfredi per il Musical “Edith, la verità dell’Amore”

MUSSOMELI – Giornata della Memoria 27 gennaio 2024 – al Cineteatro Manfredi di Mussomeli. Grande successo con sala piena con le scolaresche presenti Il dirigente scolastico del “Leonardo da Vinci” Alessandra Camerota, del primo cittadino on. Giuseppe Catania e dell’assessore Seby Lo Conte. Per non dimenticare, Il Gruppo teatrale Madre Teresa Campofranco ha presentato “Edith, LA VERITA’ DELL’AMORE” (Santa Teresa Benedetta della Croce): Un musical di Padre Vincenzo Giovino con la regia di Pino Giambrone. Dal martilorogio romano si legge che Santa Teresa Benedetta della Croce (Edith) Stein, vergine dell’Ordine delle Carmelitane scalze e Martire, che, nata ed insegnato filosofia per alcuni anni tra grandi difficoltà, intraprese con il battesimo una vita nuova in Cristo, proseguendola sotto il velo delle vergini consacrate, finché sotto un empio regime contrario alla dignità umana e cristiana, fu gettata in carcere lontana dalla sua terra e fu uccisa in una camera a gas nel campo di sterminio di Auschwitz vicino a Cracovia in Polonia