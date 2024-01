Mussomeli, biblioteca comunale: Presentazione libro “Siciliani Testimoni di libertà” di Lorenzetti

MUSSOMELI -Domani venerdì 26 gennaio, ore 17, presso la Biblioteca Comunale, sarà presentato il libro “Siciliani testimoni di libertà. Dodici storie di deportati nei lager nazisti” di cui Lorenzetti è autore. Modererà l’incontro Totò Pelonero (AUSER provinciale), Porteranno i saluti il sindaco Giuseppe Catania, Mariella Navarra, presidente del Consiglio di biblioteca, e Laura Carapezza per l’ ANPI Mussomeli. Dialogheranno con l’autore Roberta Lanzalaco, presidente ARCI Caltanissetta, e Graziella Lo Manto, docente di lettere). Concluderà il presidente dell’ANPI di Mussomeli, Mario Difrancesco. “Alimentare la memoria – si legge in una nota dell’ANPI di Mussomeli, è un esercizio di umanità che vogliamo mantenere vivo e, per farlo, quest’anno – su invito dell’Auser provinciale di Caltanissetta e in collaborazione con ARCI Caltanissetta – saremo veicolo della testimonianza di Guido Lorenzetti, figlio di Andrea, vicesegretario del Partito Socialista clandestino durante la Resistenza, arrestato per la sua attività antifascista e deportato a Mauthausen, dove morì, nel 1944”.