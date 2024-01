Meteo in Sicilia: la settimana ricomincia con cielo sereno e poco nuvoloso

Le previsioni per oggi in Italia secondo il servizio meteorologico dell’Aeronautica militare.

Nord: cielo sereno o poco nuvoloso con graduale aumento delle nubi nel corso della tarda mattinata; addensamenti compatti si intensificheranno nel corso del pomeriggio con neve su val d’Aosta, alpi centroccidentali e prealpi lombarde oltre i 1500 metri in estensione alle aree alpine e prealpine del triveneto dove la quota neve risultera’ oltre i 500 metri; sul resto del settentrione locali piogge piu’ probabili ed intense sulla Liguria centro orientale e la possibilita’, a fine giornata, di qualche locale debole spruzzo di neve in pianura fra Emilia-Romagna e Veneto.

Centro e Sardegna: cielo sereno o poco nuvoloso con aumento delle nubi compatte dal tardo pomeriggio a partire da toscana, sardegna, umbria e marche, con associate piogge da isolate a sparse, piu’ probabili su alta Toscana e aree interne; nuvolosita’ e precipitazioni a fine giornata si estenderanno alle restanti regioni con neve oltre i 1500 metri.

Sud e Sicilia: cielo sereno o poco nuvoloso.

Temperature: minime in aumento sui settori alpini e prealpini, appennino centro settentrionale, Liguria e basso Lazio; senza notevoli variazioni in pianura padano veneta e nella Venezia Giulia; in diminuzione sul resto del paese, specie sulla sicilia; massime in diminuzione sulla pianura padana orientale ed in aumento sul resto del paese.

Venti: da deboli a moderati settentrionali al sud e lungo le coste adriatiche con residui rinforzi sulle coste ioniche della Calabria ma in graduale attenuazione; deboli variabili sul resto del paese con tendenza a ruotare dai quadranti occidentali e a rinforzare su Liguria, alta Toscana, Sardegna settentrionale e aree alpine.

Mari: molto mosso lo ionio con moto ondoso in attenuazione; – da poco mossi a mossi i restanti mari, con tendenza ad aumento del moto ondoso nel mar ligure fino ad agitato e nel mar di Sardegna e Tirreno centro settentrionale fino a molto mosso.