Elon Musk annuncia che il primo chip della Neuralink è stato impiantato su un essere umano. L’ambizione e’ quella di poter curare disturbi neurologici come Sla e Parkinson ma qualche riserva viene avanzata su probabili “scenari negativi” per la razza umana che potrebbero realizzarsi ( il controllo da enti terzi delle nostre funzionalità, il cambiamento , in qualche modo, della natura stessa dell’essere umano).