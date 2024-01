Guardia di Finanza: concorso per 69 allievi ufficiali. Termini e modalità per presentare la domanda

La Guardia di Finanza ti offre l’opportunità di entrare a far parte del suo prestigioso team di 69 allievi ufficiali, con posti disponibili nei comparti ordinario e aeronavale presso l’Accademia. Non perdere tempo, hai fino al 19 febbraio 2024 per candidarti e iniziare il tuo viaggio verso una carriera gratificante.

Requisiti per Partecipare al Concorso

Cittadinanza italiana con diritti civili e politici.

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado idoneo per l’iscrizione a corsi universitari.

Età compresa tra il 1° gennaio 2002 e il 1° gennaio 2007 (dai 17 ai 22 anni).

Se minorenne alla data della domanda, necessario ottenere il consenso dei genitori, del genitore esercente la potestà o del tutore.

Posti Disponibili e Categorie

Sessanta posti sono dedicati al comparto ordinario, con riserve speciali per candidati con specifici attestati e per familiari di personale delle Forze armate e di polizia deceduto in servizio.

Nove posti sono destinati al comparto aeronavale, di cui sei per la specializzazione “pilota militare” e tre per la specializzazione “comandante di stazione e unità navale”.

BANDO E DOMANDA

La procedura è semplice e veloce! Compila la tua domanda di partecipazione attraverso la procedura telematica disponibile sul portale. Segui le istruzioni del sistema automatizzato e inizia il tuo percorso verso una carriera straordinaria con la Guardia di Finanza.

Scarica il bando