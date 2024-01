Francia, automobile si lancia contro un blocco di protesta degli agricoltori: uccisa una donna, feriti marito e figlia

Un’agricoltrice è stata uccisa e suo marito e sua figlia adolescente sono rimasti gravemente feriti dopo essere stati investiti all’alba di martedì a un posto di blocco di agricoltori nella regione dell’Ariège, in Francia. I tre occupanti dell’auto che si è schiantata contro il posto di blocco sono stati arrestati e presi in custodia dalla polizia.

L’incidente è avvenuto alle 5.45 a Pamiers sul luogo della manifestazione portata avanti dagli agricoltori. “Ho appena appreso che un incidente stradale si è verificato a Pamiers, nella regione dell’Ariège, e che tre dei nostri membri hanno subito un grave incidente” nei pressi di un punto di blocco, ha dichiarato il presidente del sindacato Fnsea, Arnaud Rousseau.

Gli agricoltori francesi stanno manifestando il loro malcontento da diversi giorni, in particolare bloccando le strade, per chiedere misure che vanno dalla semplificazione amministrativa a risarcimenti più rapidi in caso di calamità.