Eccellenza. Cresce l’attesa in Città per Nissa – Pro Favara: aperta la vendita libera dei biglietti di tribuna centrale

In vista della supersfida di domenica prossima tra Nissa e Pro Favara è terminata la prelazione per gli abbonati. Pertanto, è aperta la vendita libera dei biglietti rimanenti relativi alla tribuna centrale, mentre continua, a gonfie vele, la vendita negli altri settori (tribuna laterale e curva nord).

Questi i prezzi dei biglietti: Tribuna “ROSSA” centrale €.15,00 , Tribuna “BLU” laterale €. 10,00, Curva Nord €. 5,00, Curva Sud (ospiti) €. 10,00. Per domenica è prevista Giornata biancoscudata, per cui saranno annullati abbonamenti, accrediti ed entrate di favore. Pagheranno anche gli sponsor, il presidente e la dirigenza al completo. Per l’acquisto, in prevendita, è invece possibile rivolgersi ai seguenti rivenditori:

– Tabaccheria Dellutri- via S.G.Bosco, 36

– Caffe’ Sport – via Lincoln, 46

– Posta Centrale – v.le della Regione, 23/27

– Agenzia Better – via F. Paladini 78

– Punto G – via consultore Benintendi, 29

– Special Bar – viale della regione, 154

– La Posta che volevi – via degli Orti, 88

– FreeStyle – Via F. Turati, 106

– Big & Small – via Don Minzoni