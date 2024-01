Il ventiquattrenne romeno indagato per duplice omicidio e vilipendio di cadavere si è avvalso della facoltà di non rispondere al pm di Agrigento Elettra Consoli e all’aggiunto Salvatore Vella. A difendere il giovane è l’avvocato Diego Giarratana.

La Procura ha disposto il fermo e fra poco il giovane sarà accompagnato in carcere. Il ventiquattrenne è stato interrogato in caserma per tutto il giorno, insieme a un altro uomo che non risulta indagato. (ANSA)