Caltanissetta, riapertura Corso Umberto I, Aiello (Lega): “E’ strumentalizzazione politica”

“La riapertura di Corso Umberto I non è frutto di una volontaria scelta politica del M5S, ma un atto dovuto, una conseguenza della chiusura di Via Berengario Gaetani. Il Sindaco eviti pertanto strumentalizzazioni politiche e spot da campagna elettorale” – lo dichiara il Capogruppo della Lega a Palazzo del Carmine, Oscar Aiello, che aggiunge: “L’Amministrazione comunale ha avuto quasi 5 anni di tempo per riaprire al transito quella strada, ma ha scelto di tenerla chiusa nonostante le tante richieste dei commercianti e dei residenti del centro storico.

Sindaco ed Assessori evitino pertanto di sbandierare la riapertura come se fosse un trofeo, evitino tale ipocrisia da becera campagna elettorale e pensino piuttosto a ricollocare le panchine che sono state rimosse, togliendo agli anziani un utile appoggio dove passare tempo. Per tutto il mandato elettorale l’Amministrazione Gambino è rimasta indifferente dinnanzi al grido di dolore di chi chiedeva la riapertura, pertanto se davvero il M5S avesse voluto riaprire Corso Umberto – conclude Oscar Aiello – ci avrebbe pensato prima e non adesso che siamo in campagna elettorale, tra l’altro solo momentaneamente in attesa della fine dei lavori in Via Berengario Gaetani”.