Caltanissetta, “I custodi del bello”: lunedì la presentazione del progetto sociale

Lunedì 8 gennaio alle ore 11.00 a Caltanissetta, nella sede Caritas in via di Barone Lanzirotti 15 , si terrà la presentazione e l’avvio del progetto “Custodi del Bello Caltanissetta”.

“Saremo una tra le prime 5 città del Sud Italia insieme a Matera, Bari, Bitonto e Cagliari, ad avere i suoi custodi del bello, squadre di lavoro formate da persone in situazioni di fragilità impiegate nella cura di spazi pubblici, monumenti, manufatti e luoghi vandalizzati, con l’obiettivo del loro reinserimento nel mondo del lavoro” hanno commentato dalla Caritas.

Il Patto di collaborazione, infatti, nasce dalla proposta dall’alto valore sociale e culturale avanzata dalla “Caritas” al Comune sulla quale, in sinergia tra i soggetti coinvolti, è stato strutturato un percorso che darà modo a 6 persone appartenenti alle cosiddette “categorie fragili” di essere formate ed impegnate in attività di piccola manutenzione ordinaria di spazi cittadini, di mantenimento del decoro e della pulizia negli stessi, anche attraverso una attività di segnalazione di chi produce degrado gettando immondizia in maniera non regolare per le vie della città.

Il Patto avrà una durata di 36 mesi e sarà a titolo completamente non oneroso per le casse comunali e vedrà la partecipazione di 6 persone occupate nell’animazione delle comunità attraverso l’attivazione del volontariato e l’individuazione di interventi di cura del bello da realizzare nelle diverse zone della città.

Tutto questo verrà realizzato tramite l’organizzazione di squadre di persone “fragili”, italiane e straniere, che opereranno sul territorio cittadino prendendosi cura dell’ambiente e del decoro urbano, con accurato presidio, pulizia e manutenzione dei luoghi.

Il Comune di Caltanissetta, quando mesi fa ha presentato il progetto, ha voluto specificare che “il lavoro delle squadre non si sostituirà all’attività ordinaria di decoro e tutela dell’ambiente cittadino in capo alle aziende appositamente incaricate, ma ne completerà e rafforzerà il compito operativo attraverso un’attività diversificata di cura approfondita e di specializzazione nell’intervento”.

La conferenza stampa si svolgerà in via di Barone Lanzirotti 15, nella sede della Caritas diocesana.