Basket maschile serie C. L’Invicta Basket in trasferta a Messina sul campo del Domenico Savio cerca punti importanti per la classifica

Nel campionato di basket maschile di serie C, impegno esterno per l’Invicta Basket Caltanissetta che affronta il fanalino di coda Domenico Savio Messina. Il match è in programma domenica 21 gennaio alle ore 18.

L’Invicta, che già all’andata si impose sui messinesi al Pala Cannizzaro, punta a fare il bis contro il Domenico Savio. Coach Peppe Spena non intende in alcun modo perdere l’occasione per far proprio un match che consentirebbe alla sua squadra di consolidare il quarto posto in classifica.

Ecco perchè ha curato benissimo la trasferta messinese della sua squadra. Spena punterà ancora su un Bogdan Railans che si sta dimostrando protagonista assoluto della squadra in termini di punti realizzati. Con lui anche Paride Giusti e Milosalijevic a comporre una squadra nella quale anche Damiano e lo stesso Zarbo sono pronti a dare il loro contributo.

Il tutto per conquistare la nona vittoria in campionato e tentare l’assalto al terzo posto in classifica.