Sicilia, Jr. NBA FIP U13 Championship: torna il torneo di basket al femminile

Per il secondo anno, il campionato Under-13 femminile in Sicilia sarà denominato Jr. NBA FIP U13 Championship. Il progetto per il settore giovanile, realizzato dalla Federazione Italiana Pallacanestro e dalla National Basketball Association, consentirà alle 22 squadre iscritte nell’Isola di vestire le maglie delle franchigie NBA e di giocare per vincere l’anello, ovvero lo scudettino di categoria. Venerdì 8 dicembre, alle 10, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, a Messina, si svolgerà il Draft Event, ovvero il grande evento dell’abbinamento delle società con le franchigie.

In Sicilia le squadre sono state divise in quattro Division:

Central NW Division : GF 23 Sport Palermo, Arena Basket Palermo, Profumeria del Corso Palermo, Happy Basket Palermo, Basket Cefalù 1972, Zannella Basket Cefalù;

: GF 23 Sport Palermo, Arena Basket Palermo, Profumeria del Corso Palermo, Happy Basket Palermo, Basket Cefalù 1972, Zannella Basket Cefalù; Pacific NW SW Division : Fortitudo Messina, Basket School Messina, Lions Basket Messina, FP Sport Messina, San Matteo Messina, Virtus Club Capo Peloro, Basket Eolie Lipari;

: Fortitudo Messina, Basket School Messina, Lions Basket Messina, FP Sport Messina, San Matteo Messina, Virtus Club Capo Peloro, Basket Eolie Lipari; South West SE Division : Team 79 Piazza Armerina, Pinkly Misterbianco, Katane Basket, Siciliamo Paternò, Cus Basket Catania;

: Team 79 Piazza Armerina, Pinkly Misterbianco, Katane Basket, Siciliamo Paternò, Cus Basket Catania; South East SW Division: Avola Basket&Life, La Fenice Basket Priolo, I Have a Team Ragusa, Ad Maiora Ragusa.

Si è registrato un incremento notevole nel numero delle partecipanti: nella scorsa edizione, vinta dalla I Have a Team Ragusa/New Orleans Pelicans, erano 10 le iscritte. Anche quest’anno ognuna delle società riceverà le maglie griffate e gli arbitri vestiranno le divise della NBA. Le finali saranno disputate con i palloni NBA. Tutti potranno così vivere una once in a lifetime experience, un’esperienza che si può fare una volta nella vita. Da Sicilia e Calabria, che assieme formano una lega, si qualificherà una squadra per le finali nazionali.

«Il bellissimo progetto del Jr. NBA ha portato grandi numeri in Sicilia – spiega la presidente FIP Sicilia Cristina Correnti –. Le 22 iscritte ci stimolano tantissimo. Siamo pronti a quest’avventura: le ragazze sono galvanizzate e le società sono entusiaste di questa opportunità. Buon Under-13 femminile a tutti!»

Quest’anno, la madrina del draft event sarà Ilaria Milazzo, playmaker della Passalacqua Ragusa, nata a Canicattì e cresciuta tra Catania e Priolo, già medaglia d’argento e di bronzo con la Nazionale Under-20.

«Sono molto felice di poter essere la testimonial del Jr. NBA FIP U13 Championship – spiega Milazzo –. Siete molto fortunate! Io purtroppo non ho fatto parte di una squadra Under-13… Avere quest’anno 22 squadre è un grande traguardo e spero che questi numeri si possano mantenere. Ci vediamo venerdì e mando un caro abbraccio a tutte le ragazze! Buona preparazione!»

Il draft event sarà trasmesso da Sport Me sulla pagina Facebook del Comitato Regionale FIP Sicilia e dal profilo Youtube di Italbasket. A condurre l’evento saranno i giornalisti Roberto Quartarone e Lorenzo Anfuso.