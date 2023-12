San Cataldo. Proseguono i lavori al padiglione C dell’Ospedale “Raimondi”

SAN CATALDO. I lavori di ristrutturazione del padiglione C dell’Ospedale Raimondi stanno andando avanti bene e proseguiranno. Questo è quanto ha reso noto il sindaco Gioacchino Comparato.

Il primo cittadino ha fatto sapere che, stamani, insieme ai vertici della medicina territoriale e ospedaliera, è stato effettuato un proficuo sopralluogo presso il nostro ospedale.

I lavori di ristrutturazione al primo piano del padiglione C sono in corso e proseguiranno. “Siamo impegnati a garantire il massimo standard di cura – ha commentato il primo cittadino che ha anche detto che la conclusione dei lavori è prevista per febbraio 2024 e che si continuerà a monitorare attentamente ogni fase degli stessi interventi alla struttura ospedaliera sancataldese.