San Cataldo. Prosegue con successo Intra Christmas. Prossimo appuntamento con Dj Giancarlo Sberna

SAN CATALDO. Prosegue con successo Intra Christmas a San Cataldo. Per domani venerdì, 29 Dicembre, musica magica con Dj Giancarlo Sberna al Centro Culturale Ex Pescheria. In questo caso, tanta grande musica da parte di un Dj tra i più apprezzati del panorama musicale regionale.

Per i più piccoli, invece, Babbo Natale li allieterà con gonfiabili e zucchero filato gratuito. Mine Pure Music, infine, delizierà il pubblico con drink speciali. Per tutti l’appuntamento è per le ore 20 in via Largo Salomone per una serata natalizia all’insegna dello spettacolo e del divertimento, oltre che della condivisione e dello stare insieme.