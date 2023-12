San Cataldo. Momenti di convivialità alla Comunità Terapeutica Assistita di San Cataldo con Babbo Natale CRI

SAN CATALDO. Anche quest’anno la Croce Rossa Italiana Comitato di Caltanissetta ha effettuato la consueta visita agli ospiti della Comunità Terapeutica Assistita di San Cataldo diretta dal dott. Valerio Lo Vullo. Su richiesta dell’assistente sociale dott.ssa Ciralli la Croce Rossa Italiana Comitato di Caltanissetta per il tramite dell’ufficio di inclusione sociale, ha consegnato agli ospiti dei regali natalizi per allietare le festività a questi ospiti speciali della comunità, nonché dei panettoni e pandori, in un momento di festa e convivialita’ condiviso con volontari CRI, operatori e Babbo Natale.

“Ormai è un appuntamento fisso con la comunità – spiega Nicolò Piave – Presidente della Croce Rossa Italiana di Caltanissetta – essere vicini ai più fragili è la nostra missione e lo svolgiamo sempre con entusiasmo e piacere, la presenza del nostro babbo natale CRI ha portato un momento di gioia ed allegria, ringraziamo il dott. Lo Vullo e l’Assistente Sociale Ciralli per l’opportunità che ci viene concessa di aiuto agli ospiti della comunità, un piccolo pensiero che proviene dal cuore dei volontari”.