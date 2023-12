San Cataldo. La notizia più bella: la bimba di 8 anni investita dal trattore tornerà a casa entro Natale

SAN CATALDO. Sarà un Natale di gioia e felicità in casa della bimba di 8 anni che era stata investita a San Cataldo e per la quale s’era temuto per la sua stessa vita. Entro Natale la piccola sancataldese verrà dimessa e tornerà a casa.

Ad annunciarlo è stata la zia della piccola che, nel comunicare le prossime dimissioni della nipote dall’ospedale dei bambini di Palermo nel quale è ancora ricoverata, ha anche pensato di organizzare una sorpresa di bentornata coinvolgendo chiunque lo vorrà.

Ciò anche in considerazione del gran numero di persone che, sia sui social che concretamente, ha sostenuto la famiglia e la bimba in questi loro difficili momenti. Si tratta di un’idea in itinere per la quale non esiste una data che sarà comunicata in seguito.