San Cataldo. Indetto concorso pubblico per due operatori nel settore “Muratore”. Istanze entro il 20 gennaio 2024

SAN CATALDO. Dopo tanti anni, finalmente il Comune di San Cataldo bandisce un concorso pubblico, a seguito del duro lavoro fatto per risanare le casse pubbliche. Lo ha reso noto il sindaco Gioacchino Comparato che ha comunicato di aver indetto un concorso pubblico per due posti di “Operatore Esperto” nel settore “Muratore” con contratto a tempo pieno e indeterminato.

I requisiti da possedere sono il diploma di scuola media, attestato da scuola di formazione professionale o certificazione del Centro per l’impiego. L’età deve essere tra 18 anni e il limite previsto dalla normativa pensionistica. Bisogna possedere cittadinanza italiana o UE con alcune eccezioni; idoneità fisica, godimento dei diritti politici, assenza di condanne penali o procedimenti in corso, non essere stati interdetti o destituiti da una Pubblica Amministrazione

La scadenza delle candidature è per il 20 gennaio 2024. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito del Comune di San Cataldo: https://comune.san-cataldo.cl.it/…/concorso-pubblico…/