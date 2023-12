San Cataldo. Il sindaco Comparato annuncia per il 3 gennaio il concerto di Mario Venuti in piazza Papa Giovanni

SAN CATALDO. Un grande evento a San Cataldo. E’ quello del concerto di Mario Venuti a San Cataldo il prossimo 3 gennaio in piazza Papa Giovanni XXIII. L’annuncio è stato dato dal sindaco Gioacchino Comparato assieme all’assessore comunale Marianna Guttilla.

“San Cataldo – ha detto il sindaco – avrà l’onore di iniziare l’anno nei migliori dei modi ospitando il 3 Gennaio un grande Artista siciliano, Mario Venuti con tutta la sua classe e profonda eleganza musicale. Un concerto GRATUITO per continuare il percorso di rilancio della nostra Città verso la cultura e per riconnettere alla nostra comunità ogni Sancataldese che torna “Intra”.

Dunque, appuntamento per il prossimo 3 gennaio alle ore 20 in piazza Papa Giovanni XXIII per un evento destinato a richiamare il pubblico delle grandi occasioni.